Методология науки

26.01.2017, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Планетарий, 19:30 Проект Петербургского планетария «Рубежи науки» Владимир Сурдин «Новые путешествия в Солнечную систему»

26.01.2017,Москва, центр «Архэ», 19:30 Научно-популярный лекторий «Архэ» Лекция Сергея Глаголева «Зоология в XXI веке — открытия большие и малые»

26.01.2017, Москва, антикафе «Розетка и кофе», 19:30 «Физтех.Читалка» Лекция Даниила Павленко «Open Source Hardware: грядущая революция в науке»

27.01.2017, Москва, Библиотека им. Волошина, 19:30 «Этология языка» Лекция тринадцатая из курса Елены Гороховской «Этология человека»

27.01.2017, Санкт-Петербург, «JetBrains», 19:30 Научно-популярная лекция Владимира Сурдина «Поиски жизни и разума вне Земли»

28.01.2017, Москва, Библиотека иностранной литературы, 12:00

Лекция Жанны Уманской «Почему тела падают: физические модели позавчера, вчера, сегодня (от Аристотеля до Эйнштейна)»