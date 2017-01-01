Методология науки

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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Л. Тарасов
Почему образуются облака?
В. Мацарский
Звездный ковбой с Маунт-Вилсон
А. Щетников
Проекция Меркатора
В. Винниченко
Вкусовой код
И. Леенсон
«Петух пожирает лису». История химической номенклатуры
Н. Резник
Потолок жизни
А. Щетников
Игрушечное судно на воздушной подушке
Р. Фишман
Остров сокровищ
Л. Беклемишев, А. Буфетов, С. Шмульян и др.
«Без него нам будет темнее...». Памяти Виталия Арнольда
Д. Нобель
Как построить телескоп
С. Дробышевский
Параллельные человечества: истории упущенного шанса
Д. Жуков
Нейрохимия колыбели
М. Будыка
Почему наномашины уже созданы, а нанокомпьютер еще нет?
А. Левин
Наука in statu nascendi: новая модель Научной Революции
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ИЗБРАННОЕ
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|Р. Пенроуз
КРУГИ ВРЕМЕНИ: Можно ли сквозь Большой взрыв разглядеть предыдущую Вселенную?
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|Дж. Мазер
От Большого взрыва — к Космическому телескопу имени Джеймса Вебба
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|К. Ллуэллин-Смит
На пути к термоядерной энергетике
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|Ф. Дайсон
Еретические мысли о науке и обществе
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|Дж. Уотсон
ДНК и мозг: в поисках генов психических заболеваний
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|А. Д. Линде
Многоликая Вселенная
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|Д. Гросс
Грядущие революции в фундаментальной физике
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|В. И. Арнольд
Сложность конечных последовательностей нулей и единиц
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|В. А. Рубаков
Темная материя и темная энергия во Вселенной
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|Х. Малдасена
Черные дыры и структура пространства-времени
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|В. Л. Гинзбург
«Физический минимум» на начало XXI века
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|А. М. Пятигорский
«Ценность философии в том, что она никому не нужна»
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|А. А. Зализняк
«Истина существует, и целью науки является ее поиск»
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|И. Иванов
Удивительный мир внутри атомного ядра
|А. Марков
Хронология далекого прошлого
|Б. Дэвис
Куда движется математика?
|В. Н. Тутубалин и др.
Математическое моделирование в экологии:
Историко-методологический анализ
|В. П. Щербаков
Эволюция как сопротивление энтропии
|П. Турчин
Долгосрочные колебания численности населения в исторических обществах
|В. Л. Гинзбург, Е. А. Андрюшин
Сверхпроводимость
|А. Эйнштейн, Л. Инфельд
Эволюция физики
|М. Гельфанд
Что может биоинформатика
|А. Кондрашов
Жизнь без отбора: благо или опасность?
|А. А. Зализняк
О профессиональной и любительской лингвистике
|А. А. Зализняк
Об исторической лингвистике
|А. А. Зализняк
Берестяные «окна» в прошлое
|А. А. Зализняк
Некоторые проблемы порядка слов в истории русского языка
|А. А. Зализняк
О языке древней Индии
|А. А. Зализняк
Об истории русского языка
|А. А. Зализняк
Языки мира: арабский
|А. А. Зализняк
Из русского ударения
|А. А. Зализняк
Из рассказов о берестяных грамотах
|А. А. Зализняк
О жизни слов
|Д. Г. Фон-Дер-Флаасс
Теоремы софиста Горгия и современная математика
|И. Иванов
Закрученный свет и закрученные электроны: обзор последних результатов
|С. Бурлак
Лженаука о языке: дифференциальный диагноз
|А. Гиляров
О необходимости самообразования
|Открытая дискуссия
«ГМО: Запретить нельзя поддерживать»
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Подробнее
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«Природа» №2, 2017
«Троицкий вариант» №2(221), 31.01.2017
«Знание — сила» №2, 2017
«Наука и жизнь» №1, 2017
«В мире науки» №1-2, 2017
«Популярная механика» №1, 2017
«Наука из первых рук» №5-6 (71-72), 2016
«Кот Шрёдингера» №12 (26), 2016
«Химия и жизнь» №12, 2016
«Квантик» №7, 2016
«Квант» №5–6, 2014
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ВИДЕОТЕКА: Публичные лекции фонда «Династия» | Лекции для школьников | Дни науки | Демонстрация физических экспериментов | Разные лекции | Лекции для учителей
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06.02.2017, Москва, лицей «Вторая школа», 16:00
Научная гостиная
«Физика и математика мозга и сознания»
07.02.2017, Москва, клуб Гренадин, 19:00
Лекторий 15х4
Лекции «Эволюционная кристаллография», «Логика», «Default Mode Network», «Industry 4.0»
07.02.2017, Москва, Культурный центр ЗИЛ, 19:30
Цикл лекций Андрея Фесенко «Космос. Постигать и изображать»
Лекция третья. «На пыльных тропинках далеких планет»
07.02.2017, Москва, «Гиперион», 20:00
Научно-популярная лекция Алексея Водовозова «Чище не будет?»
07.02.2017, Москва, центр «Архэ», 20:00
«Мозг: сенсорные функции»
Лекция тринадцатая из курса Вячеслава Дубынина «Нейрофизиология: как работает наш мозг»
08.02.2017, Санкт-Петербург, СПбГУ, 17:30
Цикл лекций «Многоликая ГЕО» в СПбГУ
Олег Сийдра «Новые минералы и новые материалы, или что такое природоподобные технологии»
09.02.2017, Москва, Биологический музей им. Тимирязева, 17:00
Научно-популярная лекция Людмилы Большаковой «Тайны генетического кода»
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