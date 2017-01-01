Методология науки

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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Н. Резник
Потолок жизни
А. Щетников
Игрушечное судно на воздушной подушке
Р. Фишман
Остров сокровищ
Л. Беклемишев, А. Буфетов, С. Шмульян и др.
«Без него нам будет темнее...». Памяти Виталия Арнольда
Д. Нобель
Как построить телескоп
С. Дробышевский
Параллельные человечества: истории упущенного шанса
Д. Жуков
Нейрохимия колыбели
М. Будыка
Почему наномашины уже созданы, а нанокомпьютер еще нет?
А. Казанцева
Спасти рядового Алекса
Р. Фишман
Золото науки
Н. Резник
Человекообразные обезьяны постигли теорию разума
Д. Мамонтов
Глаз Солнца
Д. Мамонтов
Межзвёздный полёт Breakthrough Starshot: проект Мильнера и Хокинга
А. Левин
Наука in statu nascendi: новая модель Научной Революции
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ИЗБРАННОЕ
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|Р. Пенроуз
КРУГИ ВРЕМЕНИ: Можно ли сквозь Большой взрыв разглядеть предыдущую Вселенную?
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|Дж. Мазер
От Большого взрыва — к Космическому телескопу имени Джеймса Вебба
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|К. Ллуэллин-Смит
На пути к термоядерной энергетике
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|Ф. Дайсон
Еретические мысли о науке и обществе
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|Дж. Уотсон
ДНК и мозг: в поисках генов психических заболеваний
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|А. Д. Линде
Многоликая Вселенная
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|Д. Гросс
Грядущие революции в фундаментальной физике
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|В. И. Арнольд
Сложность конечных последовательностей нулей и единиц
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|В. А. Рубаков
Темная материя и темная энергия во Вселенной
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|Х. Малдасена
Черные дыры и структура пространства-времени
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|В. Л. Гинзбург
«Физический минимум» на начало XXI века
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|А. М. Пятигорский
«Ценность философии в том, что она никому не нужна»
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|А. А. Зализняк
«Истина существует, и целью науки является ее поиск»
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|И. Иванов
Удивительный мир внутри атомного ядра
|А. Марков
Хронология далекого прошлого
|Б. Дэвис
Куда движется математика?
|В. Н. Тутубалин и др.
Математическое моделирование в экологии:
Историко-методологический анализ
|В. П. Щербаков
Эволюция как сопротивление энтропии
|П. Турчин
Долгосрочные колебания численности населения в исторических обществах
|В. Л. Гинзбург, Е. А. Андрюшин
Сверхпроводимость
|А. Эйнштейн, Л. Инфельд
Эволюция физики
|М. Гельфанд
Что может биоинформатика
|А. Кондрашов
Жизнь без отбора: благо или опасность?
|А. А. Зализняк
О профессиональной и любительской лингвистике
|А. А. Зализняк
Об исторической лингвистике
|А. А. Зализняк
Берестяные «окна» в прошлое
|А. А. Зализняк
Некоторые проблемы порядка слов в истории русского языка
|А. А. Зализняк
О языке древней Индии
|А. А. Зализняк
Об истории русского языка
|А. А. Зализняк
Языки мира: арабский
|А. А. Зализняк
Из русского ударения
|А. А. Зализняк
Из рассказов о берестяных грамотах
|А. А. Зализняк
О жизни слов
|Д. Г. Фон-Дер-Флаасс
Теоремы софиста Горгия и современная математика
|И. Иванов
Закрученный свет и закрученные электроны: обзор последних результатов
|С. Бурлак
Лженаука о языке: дифференциальный диагноз
|А. Гиляров
О необходимости самообразования
|Открытая дискуссия
«ГМО: Запретить нельзя поддерживать»
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«Наука и жизнь» №1, 2017
«В мире науки» №1-2, 2017
«Троицкий вариант» №1(220), 17.01.2017
«Знание — сила» №1, 2017
«Наука из первых рук» №5-6 (71-72), 2016
«Популярная механика» №12, 2016
«Химия и жизнь» №12, 2016
«Природа» №11, 2016
«Квантик» №7, 2016
«Кот Шрёдингера» №1–2 (15–16), 2016
«Квант» №5–6, 2014
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30.01.2017, Москва, РГБМ, 19:30
Научно-популярный лекторий РГБМ
Лекция Романа Казакова и Александра Демченко «Человек, который изобрел XX век»
30.01.2017, Москва, Библиотека им. Волошина, 19:30
Научно-популярный лекторий «Архэ»
Лекция Андрея Тупикина «Благополучие животных в неволе»
31.01.2017, Москва, клуб Гренадин, 19:00
Лекторий 15х4
Лекции «Квантовая запутанность», «Благозвучие», «Blockchain», «Виртуальные машины»
31.01.2017, Москва, Культурный центр ЗИЛ, 19:30
Цикл лекций Андрея Фесенко «Космос. Постигать и изображать»
Лекция вторая. «Образы времени»
01.02.2017, Москва, Планетарий, 19:00
Географический лекторий Московского планетария «Путешествуем по планете Земля»
Александр Федорченко «Альтиплано: "Американский Тибет"»
01.02.2017, Москва, центр «Архэ», 19:30
Научно-популярный лекторий «Архэ»
Лекция Алексея Савватеева «Новейшие математические достижения мировой цивилизации»
01.02.2017, Москва, антикафе «Кочерга», 20:00
Биолекторий в «Кочерге»
Научно-популярная лекция Антона Тихонова «Генная терапия с помощью CRISPR-cистемы»
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