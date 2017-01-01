Методология науки

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«Элементы» — учителям

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Новости науки Новости науки

Новости науки
Филогенетическое дерево, отражающее родственные связи асгардархей
16.01
Описан новый надтип архей, к которому относятся предки эукариот

Черная ворона
11.01
Многолетнее исследование черных ворон в Испании выявило преимущества коммунального гнездования

Эмоциональное восприятие музыки зависит от генов
09.01
Эмоциональное восприятие музыки зависит от генов

Мокрица-броненосец Armadillidium vulgare (относится к отряду равноногих раков Isopoda)
05.01
Вставка генома вольбахии может приводить к развитию новой половой хромосомы у ее хозяев

Шимпанзе готовятся выступить в боевой рейд для охраны границ своей территории
04.01
Межгрупповые конфликты у шимпанзе связаны с повышенным уровнем окситоцина

Бабочка-репейница, главный участник длительного эксперимента по изучению с помощью вертикального радара дневных миграций насекомых
29.12.2016
Ученые подсчитали количество перелетных насекомых над Южной Англией


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Библиотека

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Н. Резник
Человекообразные обезьяны постигли теорию разума

Д. Мамонтов
Глаз Солнца

Д. Мамонтов
Межзвёздный полёт Breakthrough Starshot: проект Мильнера и Хокинга

С. Ястребов
«Волшебная пуля» Гая Генри Фаже

В. Мацарский
Математически выверенный способ легально установить диктатуру в США

А. Архангельская
Древний Новгород становится ближе. Лекция академика А. А. Зализняка о берестяных грамотах — 2016

Н. Резник
Фруктоза — враг человека?

И. Леенсон
Физик, ставший химиком: Николай Николаевич Семёнов (1896–1986)

И. Дмитриев
Академия благих надежд

C. Ястребова
Оптогенетика. Как управлять нейроном с помощью света

Интервью с Е. Задереевым
Соленые озера как фабрики и как экосистемы

Н. Демина
Право на выбор

В. Юрченко
Море, море, мир бездонный...

А. Левин
Наука in statu nascendi: новая модель Научной Революции

 
ИЗБРАННОЕ
 

Роджер Пенроуз (Roger Penrose)   Р. Пенроуз
КРУГИ ВРЕМЕНИ: Можно ли сквозь Большой взрыв разглядеть предыдущую Вселенную?
Джон Мазер (John Mather). Прямая трансляция из NASA. 27.10.2009   Дж. Мазер
От Большого взрыва — к Космическому телескопу имени Джеймса Вебба
Кристофер Ллуэллин-Смит. 17 мая 2009 года, Москва, ФИАН. Фото из архива фонда «Династия»   К. Ллуэллин-Смит
На пути к термоядерной энергетике
Фримен Дайсон. 23 марта 2009 года, Москва, ФИАН. Фото из архива фонда «Династия»   Ф. Дайсон
Еретические мысли о науке и обществе
Джеймс Уотсон. 3 июля 2008 года, Москва, Дом ученых. Фото из архива фонда «Династия»   Дж. Уотсон
ДНК и мозг: в поисках генов психических заболеваний
Андрей Дмитриевич Линде. 10.06.2007. Фото из архива фонда «Династия»   А. Д. Линде
Многоликая Вселенная
Дэвид Гросс. 13.05.2006. Фото из архива фонда «Династия»   Д. Гросс
Грядущие революции в фундаментальной физике
Владимир Игоревич Арнольд. 13.05.2006. Фото из архива фонда «Династия»   В. И. Арнольд
Сложность конечных последовательностей нулей и единиц
Валерий Анатольевич Рубаков (фото с сайта www.inr.ru)   В. А. Рубаков
Темная материя и темная энергия во Вселенной
Хуан Малдасена (фото с сайта www.thirteen.org)   Х. Малдасена
Черные дыры и структура пространства-времени
Виталий Лазаревич Гинзбург (фото из архива фонда Династия)   В. Л. Гинзбург
«Физический минимум» на начало XXI века
Александр Моисеевич Пятигорский. РЭШ, 12.04.2007. Фото М.Воловича   А. М. Пятигорский
«Ценность философии в том, что она никому не нужна»
Андрей Анатольевич Зализняк. 8 октября 2007 года. Лекция «Новгородские берестяные грамоты из раскопок 2007 года» в МГУ. Фото с сайта www.taday.ru   А. А. Зализняк
«Истина существует, и целью науки является ее поиск»
Игорь Иванов, «Удивительный мир внутри атомного ядра». ФИАН, 11 сентября 2007 года. Фото: фонд «Династия»   И. Иванов
Удивительный мир внутри атомного ядра
А. Марков
Хронология далекого прошлого
Б. Дэвис
Куда движется математика?
В. Н. Тутубалин и др.
Математическое моделирование в экологии: Историко-методологический анализ
В. П. Щербаков
Эволюция как сопротивление энтропии
П. Турчин
Долгосрочные колебания численности населения в исторических обществах
В. Л. Гинзбург, Е. А. Андрюшин
Сверхпроводимость
А. Эйнштейн, Л. Инфельд
Эволюция физики
М. Гельфанд
Что может биоинформатика
А. Кондрашов
Жизнь без отбора: благо или опасность?
А. А. Зализняк
О профессиональной и любительской лингвистике
А. А. Зализняк
Об исторической лингвистике
А. А. Зализняк
Берестяные «окна» в прошлое
А. А. Зализняк
Некоторые проблемы порядка слов в истории русского языка
А. А. Зализняк
О языке древней Индии
А. А. Зализняк
Об истории русского языка
А. А. Зализняк
Языки мира: арабский
А. А. Зализняк
Из русского ударения
А. А. Зализняк
Из рассказов о берестяных грамотах
А. А. Зализняк
О жизни слов
Д. Г. Фон-Дер-Флаасс
Теоремы софиста Горгия и современная математика
И. Иванов
Закрученный свет и закрученные электроны: обзор последних результатов
С. Бурлак
Лженаука о языке: дифференциальный диагноз
А. Гиляров
О необходимости самообразования
Открытая дискуссия
«ГМО: Запретить нельзя поддерживать»

Подробнее
 

АНОНСЫ ПОПУЛЯРНЫХ ЖУРНАЛОВ

«Наука и жизнь» №12, 2016

«Знание — сила» №12, 2016

«Наука из первых рук» №4 (70), 2016

«Троицкий вариант» №24 (218), 06.12.2016

«Природа» №11, 2016

«В мире науки» №11, 2016

«Популярная механика» №11, 2016

«Химия и жизнь» №10, 2016

«Квантик» №7, 2016

«Кот Шрёдингера» №1–2 (15–16), 2016

«Квант» №5–6, 2014

Джеймс Трефил. Природа науки: 200 законов мироздания
 200 законов мироздания
Введение Физика Астрономия Математика Химия Науки о жизни Науки о Земле Разное Взгляд в прошлое Биографии
НАУЧНАЯ КАРТИНКА ДНЯ
Coronula diadema
13.01. Усоногие раки
ЗАДАЧА НЕДЕЛИ
 
16.01. Эммануэль Беар и Крправда Семеновская
 
Эммануэль Беар и Крправда Семёновская Даны фразы из биографии французской актрисы Эммануэль Беар: <...>. Отметьте слова, которые вам показались странными. Объясните их появление в этом тексте.

Физика, астрономия, математика, биология, химия, лингвистика
Общий вид установки SHIP
    БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР Проект ведет Игорь Иванов

29.12.2016 Опубликована видеозапись лекции Игоря Иванова про Большой адронный коллайдер
 28.12.2016 Вышел подробный обзор о форвард-физике на LHC
 20.12.2016 Вышел подробный отчет о мониторах светимости на LHC
Загадки LHC: июль 2016NEW
Биология поведения КНИЖНЫЙ КЛУБ НА «ЭЛЕМЕНТАХ»

Лучшие научно-популярные книги последних недель, месяцев и лет.

Читаем и обсуждаем

Книг: 321, авторов: 236, рецензий: 247, отзывов: 389
Фемтосекунды: 1. Мир электронов и света МАСШТАБЫ
Часть 1. ВРЕМЕНА

Проект Игоря Иванова

От йоктосекунд до миллиардов лет

Милли-, микро-, нано-, пико-, фемто-, атто-, зепто-, йоктосекунды

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛАКАТЫ
Мгновение
Фракталы
Ускоритель
Мгновение Фракталы Ускоритель
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Ученые коллаборации LIGO из МГУNEW

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Алексей СемихатовNEW

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E-mail науки

E-mail науки

Куда исчезли снегири?Куда исчезли снегири?
Почему утята ходят гуськом?
Почему березы белые?
Почему от сладкого болят поврежденные зубы?
Какой толщины нервы у китов?
Почему одни слова в языке заменяются другими?
Почему черепахи долго живут?
Почему, когда зажмуришь глаза, видятся разные узоры?
Кто появился раньше — курица или яйцо?
Почему перелетные птицы возвращаются весной обратно?
Почему, когда майонез долго лежит на воздухе, он становится прозрачным?
Почему круглые вещи больше блестят, чем некруглые?

Календарь научно-популярных событий

17.01.2017, Москва, центр «Архэ», 18:50
Научно-популярный лекторий «Архэ»
Презентация книги «Модицина 2. Апология.»

17.01.2017, Москва, центр «Архэ», 20:00
«Мозг и гипоталамус: биологические потребности и нейроэндокринная регуляция»
Лекция одиннадцатая из курса Вячеслава Дубынина «Нейрофизиология: как работает наш мозг»

18.01.2017, Москва, ФИАН, 14:00
Научная сессия ОФН РАН, посвященная 100-летию со дня рождения И. М. Лифшица

18.01.2017, Москва, Планетарий, 19:00
Цикл лекций Планетария «Трибуна ученого»
Владислав Шевченко «Луна в народном хозяйстве»

18.01.2017, Москва, РГБМ, 19:00
Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП «Успей помочь первым»

18.01.2017, Москва, центр «Архэ», 19:30
Научно-популярный лекторий «Архэ»
Лекция Александра Маркова «Открытия в эволюции. Итоги 2016 года»

19.01.2017, Москва, Биологический музей им. Тимирязева, 17:00
Семинар для учителей, студентов, школьников и всех интересующихся биологией, экологией и географией
Денис Пежемский «Правда и вымыслы о человеческих расах»

Методология науки
Игорь Иванов

Анатомия одной новости, или
Как на самом деле физики изучают элементарные частицы
Дмитрий Вибе

Откуда астрономы
это знают?

Библиотека фонда «Династия»
Обложка книги Каспара Хендерсона «Книга о самых невообразимых животных» (Caspar Henderson. Book of Barely Imagined Beings: A 21st Century Bestiary)
Каспар Хендерсон
«Книга о самых невообразимых животных»
(читайте отрывок из книги:
Дельфины)
     
Леонард Сасскинд, Арт Фридман
«Квантовая механика»
     
Фрэнсис Эшкрофт
«Искра жизни: Электричество в теле человека»
     
Иэн Стюарт
«Величайшие математические задачи»
     
Роберт Хейзен
«История Земли»
     
Геннадий Ефимович Горелик
«Кто изобрел современную физику?»

ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
Журнал общей биологии Неофициальный сайт журнала на «Элементах»

Изюминка раздела — популярные синопсисы статей под редакцией Александра Маркова

В последних выпусках журнала:
Стратегии паразитов: убить нельзя помиловать
Активные передвижения тренируют мозг
Обложка книги «Происхождение жизни. Наука и вера» Science, Evolution, and Creationism

«Происхождение жизни. Наука и вера»

(Книга опубликована полностью)
Памир — один из основных центров современного оледенения планеты, недоступный и малоисследованный (Таджикистан; фото автора, 2009) Евгений Подольский

«Ледяные миры»
Лекция Игоря Иванова «Как расщепляют мгновение», 29 июня 2009 года
 Игорь Иванов
«Как расщепляют мгновение»

Опубликованы видеозапись и текст лекции, прочитанной 29 июня 2009 года

19.01.2017, Москва, Биологический музей им. Тимирязева, 17:00
Семинар для учителей, студентов, школьников и всех интересующихся биологией, экологией и географией
Денис Пежемский «Правда и вымыслы о человеческих расах»

18.08-23.08.2017, Москва, МГУ
IV International Congress on Invertebrate Morphology (ICIM-4)

Наука и право
Справочник по законодательству для ученых
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Интеллектуальная собственность
Ученые степени, звания
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