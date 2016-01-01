Методология науки

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Интервью с Е. Задереевым
Соленые озера как фабрики и как экосистемы
Н. Демина
Право на выбор
В. Юрченко
Море, море, мир бездонный...
М. Мельниченко, С. Бондаренко
Чтобы знали. Чтобы помнили
Н. Резник
Урожай слоновой кости
В. Винниченко
Почему дельфины никогда не спят?
В память о Леониде Вениаминовиче Келдыше (07.04.1931–11.11.2016)
Интервью с С. Ландо
«Прорывы в математике плохо предсказуемы»
В. Гаврилов
Загадка зарянки
А. Левин
Астрономия темного
В. Мацарский
Бодался Чандра с сэром Артуром
О. Макаров
Секрет разделения
А. Щетников
Поющая травинка и Такомский мост
А. Левин
Наука in statu nascendi: новая модель Научной Революции
|
ИЗБРАННОЕ
|
|
|Р. Пенроуз
КРУГИ ВРЕМЕНИ: Можно ли сквозь Большой взрыв разглядеть предыдущую Вселенную?
|
|
|Дж. Мазер
От Большого взрыва — к Космическому телескопу имени Джеймса Вебба
|
|
|К. Ллуэллин-Смит
На пути к термоядерной энергетике
|
|
|Ф. Дайсон
Еретические мысли о науке и обществе
|
|
|Дж. Уотсон
ДНК и мозг: в поисках генов психических заболеваний
|
|
|А. Д. Линде
Многоликая Вселенная
|
|
|Д. Гросс
Грядущие революции в фундаментальной физике
|
|
|В. И. Арнольд
Сложность конечных последовательностей нулей и единиц
|
|
|В. А. Рубаков
Темная материя и темная энергия во Вселенной
|
|
|Х. Малдасена
Черные дыры и структура пространства-времени
|
|
|В. Л. Гинзбург
«Физический минимум» на начало XXI века
|
|
|А. М. Пятигорский
«Ценность философии в том, что она никому не нужна»
|
|
|А. А. Зализняк
«Истина существует, и целью науки является ее поиск»
|
|
|И. Иванов
Удивительный мир внутри атомного ядра
|А. Марков
Хронология далекого прошлого
|Б. Дэвис
Куда движется математика?
|В. Н. Тутубалин и др.
Математическое моделирование в экологии:
Историко-методологический анализ
|В. П. Щербаков
Эволюция как сопротивление энтропии
|П. Турчин
Долгосрочные колебания численности населения в исторических обществах
|В. Л. Гинзбург, Е. А. Андрюшин
Сверхпроводимость
|А. Эйнштейн, Л. Инфельд
Эволюция физики
|М. Гельфанд
Что может биоинформатика
|А. Кондрашов
Жизнь без отбора: благо или опасность?
|А. А. Зализняк
О профессиональной и любительской лингвистике
|А. А. Зализняк
Об исторической лингвистике
|А. А. Зализняк
Берестяные «окна» в прошлое
|А. А. Зализняк
Некоторые проблемы порядка слов в истории русского языка
|А. А. Зализняк
О языке древней Индии
|А. А. Зализняк
Об истории русского языка
|А. А. Зализняк
Языки мира: арабский
|А. А. Зализняк
Из русского ударения
|А. А. Зализняк
Из рассказов о берестяных грамотах
|А. А. Зализняк
О жизни слов
|Д. Г. Фон-Дер-Флаасс
Теоремы софиста Горгия и современная математика
|И. Иванов
Закрученный свет и закрученные электроны: обзор последних результатов
|С. Бурлак
Лженаука о языке: дифференциальный диагноз
|А. Гиляров
О необходимости самообразования
|Открытая дискуссия
«ГМО: Запретить нельзя поддерживать»
|
Подробнее
АНОНСЫ ПОПУЛЯРНЫХ ЖУРНАЛОВ
«Наука и жизнь» №12, 2016
«Знание — сила» №12, 2016
«Наука из первых рук» №4 (70), 2016
«Троицкий вариант» №24 (218), 06.12.2016
«Природа» №11, 2016
«В мире науки» №11, 2016
«Популярная механика» №11, 2016
«Химия и жизнь» №10, 2016
«Квантик» №7, 2016
«Кот Шрёдингера» №1–2 (15–16), 2016
«Квант» №5–6, 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
ВИДЕОТЕКА: Публичные лекции фонда «Династия» | Лекции для школьников | Дни науки | Демонстрация физических экспериментов | Разные лекции | Лекции для учителей
|
|
|
|
|
03.01-08.01.2017, Москва, ГАИШ
II Зимняя школа юного астронома
11.01.2017, Москва, Планетарий, 19:00
Географический лекторий Московского планетария «Путешествуем по планете Земля»
Александр Федорченко «Колумбия: Южная Америка в миниатюре»
13.02.2017, Москва, МИСиС, 10:00
Open RQC colloquium
Dmitry Krimer “Non-Markovian quantum dynamics in the strong-coupling limit of cavity QED”
14.01.2017, Москва, центр «Архэ», 18:00
Научно-популярный лекторий «Архэ»
Лекция Сергея Попова «Астрофизические итоги 2016 года»
18.01.2017, Москва, Планетарий, 19:00
Цикл лекций Планетария «Трибуна ученого»
Владислав Шевченко «Луна в народном хозяйстве»
19.01.2017, Москва, Биологический музей им. Тимирязева, 17:00
Семинар для учителей, студентов, школьников и всех интересующихся биологией, экологией и географией
Денис Пежемский «Правда и вымыслы о человеческих расах»
21.01.2017, Москва, Планетарий КЦ ВС, 16:00
Научно-популярные лекции ведущих ученых по астрономии.
Николай Самусь «Переменные звезды — взгляд с Земли и из космоса»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|© 2005-2016 «Элементы». Все права защищены
Designed in DEFA Studie
|