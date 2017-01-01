Методология науки

17.01.2017, Москва, центр «Архэ», 18:50

Научно-популярный лекторий «Архэ»

Презентация книги «Модицина 2. Апология.»

17.01.2017, Москва, центр «Архэ», 20:00

«Мозг и гипоталамус: биологические потребности и нейроэндокринная регуляция»

Лекция одиннадцатая из курса Вячеслава Дубынина «Нейрофизиология: как работает наш мозг»

18.01.2017, Москва, ФИАН, 14:00

Научная сессия ОФН РАН, посвященная 100-летию со дня рождения И. М. Лифшица

18.01.2017, Москва, Планетарий, 19:00

Цикл лекций Планетария «Трибуна ученого»

Владислав Шевченко «Луна в народном хозяйстве»

18.01.2017, Москва, РГБМ, 19:00

Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП «Успей помочь первым»

18.01.2017, Москва, центр «Архэ», 19:30

Научно-популярный лекторий «Архэ»

Лекция Александра Маркова «Открытия в эволюции. Итоги 2016 года»

19.01.2017, Москва, Биологический музей им. Тимирязева, 17:00

Семинар для учителей, студентов, школьников и всех интересующихся биологией, экологией и географией

Денис Пежемский «Правда и вымыслы о человеческих расах»