Методология науки

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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Н. Резник
Человекообразные обезьяны постигли теорию разума
Д. Мамонтов
Глаз Солнца
Д. Мамонтов
Межзвёздный полёт Breakthrough Starshot: проект Мильнера и Хокинга
С. Ястребов
«Волшебная пуля» Гая Генри Фаже
В. Мацарский
Математически выверенный способ легально установить диктатуру в США
А. Архангельская
Древний Новгород становится ближе. Лекция академика А. А. Зализняка о берестяных грамотах — 2016
Н. Резник
Фруктоза — враг человека?
И. Леенсон
Физик, ставший химиком: Николай Николаевич Семёнов (1896–1986)
И. Дмитриев
Академия благих надежд
C. Ястребова
Оптогенетика. Как управлять нейроном с помощью света
Интервью с Е. Задереевым
Соленые озера как фабрики и как экосистемы
Н. Демина
Право на выбор
В. Юрченко
Море, море, мир бездонный...
А. Левин
Наука in statu nascendi: новая модель Научной Революции
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ИЗБРАННОЕ
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|Р. Пенроуз
КРУГИ ВРЕМЕНИ: Можно ли сквозь Большой взрыв разглядеть предыдущую Вселенную?
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|Дж. Мазер
От Большого взрыва — к Космическому телескопу имени Джеймса Вебба
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|К. Ллуэллин-Смит
На пути к термоядерной энергетике
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|Ф. Дайсон
Еретические мысли о науке и обществе
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|Дж. Уотсон
ДНК и мозг: в поисках генов психических заболеваний
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|А. Д. Линде
Многоликая Вселенная
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|Д. Гросс
Грядущие революции в фундаментальной физике
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|В. И. Арнольд
Сложность конечных последовательностей нулей и единиц
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|В. А. Рубаков
Темная материя и темная энергия во Вселенной
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|Х. Малдасена
Черные дыры и структура пространства-времени
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|В. Л. Гинзбург
«Физический минимум» на начало XXI века
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|А. М. Пятигорский
«Ценность философии в том, что она никому не нужна»
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|А. А. Зализняк
«Истина существует, и целью науки является ее поиск»
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|И. Иванов
Удивительный мир внутри атомного ядра
|А. Марков
Хронология далекого прошлого
|Б. Дэвис
Куда движется математика?
|В. Н. Тутубалин и др.
Математическое моделирование в экологии:
Историко-методологический анализ
|В. П. Щербаков
Эволюция как сопротивление энтропии
|П. Турчин
Долгосрочные колебания численности населения в исторических обществах
|В. Л. Гинзбург, Е. А. Андрюшин
Сверхпроводимость
|А. Эйнштейн, Л. Инфельд
Эволюция физики
|М. Гельфанд
Что может биоинформатика
|А. Кондрашов
Жизнь без отбора: благо или опасность?
|А. А. Зализняк
О профессиональной и любительской лингвистике
|А. А. Зализняк
Об исторической лингвистике
|А. А. Зализняк
Берестяные «окна» в прошлое
|А. А. Зализняк
Некоторые проблемы порядка слов в истории русского языка
|А. А. Зализняк
О языке древней Индии
|А. А. Зализняк
Об истории русского языка
|А. А. Зализняк
Языки мира: арабский
|А. А. Зализняк
Из русского ударения
|А. А. Зализняк
Из рассказов о берестяных грамотах
|А. А. Зализняк
О жизни слов
|Д. Г. Фон-Дер-Флаасс
Теоремы софиста Горгия и современная математика
|И. Иванов
Закрученный свет и закрученные электроны: обзор последних результатов
|С. Бурлак
Лженаука о языке: дифференциальный диагноз
|А. Гиляров
О необходимости самообразования
|Открытая дискуссия
«ГМО: Запретить нельзя поддерживать»
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«Наука и жизнь» №12, 2016
«Знание — сила» №12, 2016
«Наука из первых рук» №4 (70), 2016
«Троицкий вариант» №24 (218), 06.12.2016
«Природа» №11, 2016
«В мире науки» №11, 2016
«Популярная механика» №11, 2016
«Химия и жизнь» №10, 2016
«Квантик» №7, 2016
«Кот Шрёдингера» №1–2 (15–16), 2016
«Квант» №5–6, 2014
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ВИДЕОТЕКА: Публичные лекции фонда «Династия» | Лекции для школьников | Дни науки | Демонстрация физических экспериментов | Разные лекции | Лекции для учителей
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17.01.2017, Москва, центр «Архэ», 18:50
Научно-популярный лекторий «Архэ»
Презентация книги «Модицина 2. Апология.»
17.01.2017, Москва, центр «Архэ», 20:00
«Мозг и гипоталамус: биологические потребности и нейроэндокринная регуляция»
Лекция одиннадцатая из курса Вячеслава Дубынина «Нейрофизиология: как работает наш мозг»
18.01.2017, Москва, ФИАН, 14:00
Научная сессия ОФН РАН, посвященная 100-летию со дня рождения И. М. Лифшица
18.01.2017, Москва, Планетарий, 19:00
Цикл лекций Планетария «Трибуна ученого»
Владислав Шевченко «Луна в народном хозяйстве»
18.01.2017, Москва, РГБМ, 19:00
Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП «Успей помочь первым»
18.01.2017, Москва, центр «Архэ», 19:30
Научно-популярный лекторий «Архэ»
Лекция Александра Маркова «Открытия в эволюции. Итоги 2016 года»
19.01.2017, Москва, Биологический музей им. Тимирязева, 17:00
Семинар для учителей, студентов, школьников и всех интересующихся биологией, экологией и географией
Денис Пежемский «Правда и вымыслы о человеческих расах»
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