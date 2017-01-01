Методология науки

01.02.2017, Москва, Планетарий, 19:00 Географический лекторий Московского планетария «Путешествуем по планете Земля» Александр Федорченко «Альтиплано: "Американский Тибет"»

01.02.2017, Москва, антикафе «Кочерга», 20:00 Биолекторий в «Кочерге» Научно-популярная лекция Антона Тихонова «Генная терапия с помощью CRISPR-cистемы»

02.02.2017, Москва, Мемориальный музей космонавтики, 19:00

«Космос без формул» с Виталием Егоровым

«Рентген Вселенной: как изучать космос, недоступный глазу»