Методология науки

06.02.2017, Москва, лицей «Вторая школа», 16:00 Научная гостиная «Физика и математика мозга и сознания»

07.02.2017, Москва, центр «Архэ», 20:00 «Мозг: сенсорные функции» Лекция тринадцатая из курса Вячеслава Дубынина «Нейрофизиология: как работает наш мозг»

08.02.2017, Санкт-Петербург, СПбГУ, 17:30

Цикл лекций «Многоликая ГЕО» в СПбГУ

Олег Сийдра «Новые минералы и новые материалы, или что такое природоподобные технологии»