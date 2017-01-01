Методология науки

22.01.2017, Москва, МИСиС День открытых дверей Университета детей в Москве

22.01.2017, Санкт-Петербург, СПбПУ, 13:15 День открытых дверей Университета детей в Санкт-Петербурге

22.01.2017, Москва, Музей «Живые системы», 16:00

Проект «Живой лекторий»

Лекция Ильи Корсунского «Что такое иммунитет и чем на самом деле занимается иммунология?»