Методология науки

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«Элементы» — учителям

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Новости науки Новости науки

Новости науки
Схематическое изображение основных результатов исследования
31.01
Патогенная бактерия улучшает аппетит своих жертв, помогая им выживать, а себе — распространяться

Разнообразие форм и размеров помидоров <i>S. lycopersicum</i>
30.01
Генетики поняли, как вернуть помидорам вкус и запах, отнятые селекционерами

Ствол 15-метрового каламита, найденный в Хемнице
26.01
По годичным кольцам окаменевшего леса прочитана древнейшая летопись солнечной активности

Фильм «Идиократия»
24.01
Гены, способствующие получению хорошего образования, отсеиваются отбором

Рис. 1. Так выглядят сверху загадочные круги в Намибийской пустыне: среди травы с определенной регулярностью расположены проплешины голой земли (диаметром 2–12 м), окруженные узкими «воротниками» более густой травы
23.01
«Чудесные круги» в пустыне Намиб можно смоделировать

Т-лимфоцит человека
19.01
Чтобы ослабить атаку Т-клеток, опухоль меняет набор неоантигенов


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Библиотека

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

И. Леенсон
«Петух пожирает лису». История химической номенклатуры

Н. Резник
Потолок жизни

А. Щетников
Игрушечное судно на воздушной подушке

Р. Фишман
Остров сокровищ

Л. Беклемишев, А. Буфетов, С. Шмульян и др.
«Без него нам будет темнее...». Памяти Виталия Арнольда

Д. Нобель
Как построить телескоп

С. Дробышевский
Параллельные человечества: истории упущенного шанса

Д. Жуков
Нейрохимия колыбели

М. Будыка
Почему наномашины уже созданы, а нанокомпьютер еще нет?

А. Казанцева
Спасти рядового Алекса

Р. Фишман
Золото науки

Н. Резник
Человекообразные обезьяны постигли теорию разума

Д. Мамонтов
Глаз Солнца

А. Левин
Наука in statu nascendi: новая модель Научной Революции

 
ИЗБРАННОЕ
 

Роджер Пенроуз (Roger Penrose)   Р. Пенроуз
КРУГИ ВРЕМЕНИ: Можно ли сквозь Большой взрыв разглядеть предыдущую Вселенную?
Джон Мазер (John Mather). Прямая трансляция из NASA. 27.10.2009   Дж. Мазер
От Большого взрыва — к Космическому телескопу имени Джеймса Вебба
Кристофер Ллуэллин-Смит. 17 мая 2009 года, Москва, ФИАН. Фото из архива фонда «Династия»   К. Ллуэллин-Смит
На пути к термоядерной энергетике
Фримен Дайсон. 23 марта 2009 года, Москва, ФИАН. Фото из архива фонда «Династия»   Ф. Дайсон
Еретические мысли о науке и обществе
Джеймс Уотсон. 3 июля 2008 года, Москва, Дом ученых. Фото из архива фонда «Династия»   Дж. Уотсон
ДНК и мозг: в поисках генов психических заболеваний
Андрей Дмитриевич Линде. 10.06.2007. Фото из архива фонда «Династия»   А. Д. Линде
Многоликая Вселенная
Дэвид Гросс. 13.05.2006. Фото из архива фонда «Династия»   Д. Гросс
Грядущие революции в фундаментальной физике
Владимир Игоревич Арнольд. 13.05.2006. Фото из архива фонда «Династия»   В. И. Арнольд
Сложность конечных последовательностей нулей и единиц
Валерий Анатольевич Рубаков (фото с сайта www.inr.ru)   В. А. Рубаков
Темная материя и темная энергия во Вселенной
Хуан Малдасена (фото с сайта www.thirteen.org)   Х. Малдасена
Черные дыры и структура пространства-времени
Виталий Лазаревич Гинзбург (фото из архива фонда Династия)   В. Л. Гинзбург
«Физический минимум» на начало XXI века
Александр Моисеевич Пятигорский. РЭШ, 12.04.2007. Фото М.Воловича   А. М. Пятигорский
«Ценность философии в том, что она никому не нужна»
Андрей Анатольевич Зализняк. 8 октября 2007 года. Лекция «Новгородские берестяные грамоты из раскопок 2007 года» в МГУ. Фото с сайта www.taday.ru   А. А. Зализняк
«Истина существует, и целью науки является ее поиск»
Игорь Иванов, «Удивительный мир внутри атомного ядра». ФИАН, 11 сентября 2007 года. Фото: фонд «Династия»   И. Иванов
Удивительный мир внутри атомного ядра
А. Марков
Хронология далекого прошлого
Б. Дэвис
Куда движется математика?
В. Н. Тутубалин и др.
Математическое моделирование в экологии: Историко-методологический анализ
В. П. Щербаков
Эволюция как сопротивление энтропии
П. Турчин
Долгосрочные колебания численности населения в исторических обществах
В. Л. Гинзбург, Е. А. Андрюшин
Сверхпроводимость
А. Эйнштейн, Л. Инфельд
Эволюция физики
М. Гельфанд
Что может биоинформатика
А. Кондрашов
Жизнь без отбора: благо или опасность?
А. А. Зализняк
О профессиональной и любительской лингвистике
А. А. Зализняк
Об исторической лингвистике
А. А. Зализняк
Берестяные «окна» в прошлое
А. А. Зализняк
Некоторые проблемы порядка слов в истории русского языка
А. А. Зализняк
О языке древней Индии
А. А. Зализняк
Об истории русского языка
А. А. Зализняк
Языки мира: арабский
А. А. Зализняк
Из русского ударения
А. А. Зализняк
Из рассказов о берестяных грамотах
А. А. Зализняк
О жизни слов
Д. Г. Фон-Дер-Флаасс
Теоремы софиста Горгия и современная математика
И. Иванов
Закрученный свет и закрученные электроны: обзор последних результатов
С. Бурлак
Лженаука о языке: дифференциальный диагноз
А. Гиляров
О необходимости самообразования
Открытая дискуссия
«ГМО: Запретить нельзя поддерживать»

Подробнее
 

АНОНСЫ ПОПУЛЯРНЫХ ЖУРНАЛОВ

«Наука и жизнь» №1, 2017

«В мире науки» №1-2, 2017

«Троицкий вариант» №1(220), 17.01.2017

«Знание — сила» №1, 2017

«Наука из первых рук» №5-6 (71-72), 2016

«Кот Шрёдингера» №12 (26), 2016

«Популярная механика» №12, 2016

«Химия и жизнь» №12, 2016

«Природа» №11, 2016

«Квантик» №7, 2016

«Квант» №5–6, 2014

Джеймс Трефил. Природа науки: 200 законов мироздания
 200 законов мироздания
Введение Физика Астрономия Математика Химия Науки о жизни Науки о Земле Разное Взгляд в прошлое Биографии
НАУЧНАЯ КАРТИНКА ДНЯ
Pezoporus occidentalis
01.02. Ночной попугай
ЗАДАЧА НЕДЕЛИ
 
30.01. Красная угроза
 
Красная угроза Антоцианы окрашивают в красный или синий цвет многие цветки и плоды. Люди их употребляют в пищу как безвредные добавки. А вот насекомые, когда их едят, часто умирают. Как это можно объяснить?

Физика, астрономия, математика, биология, химия, лингвистика
Новые результаты коллабораций ATLAS и CMS по измерению интенсивности хиггсовского сигнала в разных каналах распада
    БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР Проект ведет Игорь Иванов

01.02 Магнитные монополи не видны и при энергии 13 ТэВ
 31.01 LHCb подтверждает аномалию с рождением прелестных адронов
 24.01 Теоретики обсуждают новое отклонение в данных ATLAS
Загадки LHC: январь 2017NEW
Коллапс КНИЖНЫЙ КЛУБ НА «ЭЛЕМЕНТАХ»

Лучшие научно-популярные книги последних недель, месяцев и лет.

Читаем и обсуждаем

Книг: 327, авторов: 241, рецензий: 261, отзывов: 391
Микросекунды: 1. Остановившийся мир МАСШТАБЫ
Часть 1. ВРЕМЕНА

Проект Игоря Иванова

От йоктосекунд до миллиардов лет

Милли-, микро-, нано-, пико-, фемто-, атто-, зепто-, йоктосекунды

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛАКАТЫ
Мгновение
Фракталы
Ускоритель
Мгновение Фракталы Ускоритель
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E-mail науки

Куда исчезли снегири?Куда исчезли снегири?
Почему утята ходят гуськом?
Почему березы белые?
Почему от сладкого болят поврежденные зубы?
Какой толщины нервы у китов?
Почему одни слова в языке заменяются другими?
Почему черепахи долго живут?
Почему, когда зажмуришь глаза, видятся разные узоры?
Кто появился раньше — курица или яйцо?
Почему перелетные птицы возвращаются весной обратно?
Почему, когда майонез долго лежит на воздухе, он становится прозрачным?
Почему круглые вещи больше блестят, чем некруглые?

Календарь научно-популярных событий

01.02.2017, Москва, Планетарий, 19:00
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Александр Федорченко «Альтиплано: "Американский Тибет"»

01.02.2017, Москва, центр «Архэ», 19:30
Научно-популярный лекторий «Архэ»
Лекция Алексея Савватеева «Новейшие математические достижения мировой цивилизации»

01.02.2017, Москва, антикафе «Кочерга», 20:00
Биолекторий в «Кочерге»
Научно-популярная лекция Антона Тихонова «Генная терапия с помощью CRISPR-cистемы»

01.02.2017, Москва, клуб «Петрович», 20:00
Николай Андреев «Математическая составляющая»
Клуб «Петрович» «Школа рабочей молодежи»

02.02.2017, Москва, Мемориальный музей космонавтики, 19:00
«Космос без формул» с Виталием Егоровым
«Рентген Вселенной: как изучать космос, недоступный глазу»

02.02.2017, Москва, Московский корпус МФТИ, 19:30
«Физтех.Читалка»
Лекция Виталины Киргизовой «Невидимые борцы нашего иммунитета»

03.02.2017, Москва, Библиотека им. Волошина, 19:30
«Этология языка»
Лекция четырнадцатая из курса Елены Гороховской «Этология города»

Методология науки
Игорь Иванов

Анатомия одной новости, или
Как на самом деле физики изучают элементарные частицы
Дмитрий Вибе

Откуда астрономы
это знают?

Библиотека фонда «Династия»
Обложка книги Каспара Хендерсона «Книга о самых невообразимых животных» (Caspar Henderson. Book of Barely Imagined Beings: A 21st Century Bestiary)
Каспар Хендерсон
«Книга о самых невообразимых животных»
(читайте отрывок из книги:
Дельфины)
     
Леонард Сасскинд, Арт Фридман
«Квантовая механика»
     
Фрэнсис Эшкрофт
«Искра жизни: Электричество в теле человека»
     
Иэн Стюарт
«Величайшие математические задачи»
     
Роберт Хейзен
«История Земли»
     
Геннадий Ефимович Горелик
«Кто изобрел современную физику?»

ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
Журнал общей биологии Неофициальный сайт журнала на «Элементах»

Изюминка раздела — популярные синопсисы статей под редакцией Александра Маркова

В последних выпусках журнала:
Эволюция моллюсков в неогеновых морях-озерах Паратетиса
Как оценить потенциал роста популяции?
Обложка книги «Происхождение жизни. Наука и вера» Science, Evolution, and Creationism

«Происхождение жизни. Наука и вера»

(Книга опубликована полностью)
Памир — один из основных центров современного оледенения планеты, недоступный и малоисследованный (Таджикистан; фото автора, 2009) Евгений Подольский

«Ледяные миры»
Лекция Игоря Иванова «Как расщепляют мгновение», 29 июня 2009 года
 Игорь Иванов
«Как расщепляют мгновение»

Опубликованы видеозапись и текст лекции, прочитанной 29 июня 2009 года

07.02-10.02.2017, Москва, УНЦ ИБХ РАН
Зимняя молодёжная научная школа «Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии»

18.08-23.08.2017, Москва, МГУ
IV International Congress on Invertebrate Morphology (ICIM-4)

Наука и право
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Ученые степени, звания
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