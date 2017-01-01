Методология науки

04.02.2017, Москва, музей «Экспериментаниум», 17:30 Цикл лекций «Экспериментаниума» «Учёные — детям». VI сезон Георгий Шахгильдян «Зачем нам нужно стекло?»

04.02.2017, Москва, центр «Архэ», 18:00

Научно-популярный лекторий «Архэ»

Лекция Марии Фаликман «Что такое когнитивная психология, откуда она взялась и куда идёт»